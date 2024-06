Ceniony za wybitne role, krytykowany za zdrady. Historia Roberta Więckiewicza szokuje do dziś

- Nie boję się, co będzie, to będzie. Jeżeli dostanę ciekawą propozycję roli bandyty, to oczywiście ją zagram. Mam wrażenie, że dzisiaj filmy żyją znacznie krócej w świadomości widzów. Co tydzień pojawiają się nowe premiery. Ludzie szybko zapominają. Musiałaby to być kreacja wyjątkowa, szeroko komentowana, żeby na trwałe wryła się w pamięć.