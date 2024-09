Geneza makabry. "Teksańska masakra piłą mechaniczną" a "Psychoza" mają wiele współnego

Realizm

"Psychoza" i "Teksańska masakra piłą mechaniczną" to filmy demaskujące najmroczniejsze pokłady psychiki. Nie epatują przy tym nadmiarem krwi – opierają się na psychologicznym strachu, w którym potworem okazuje się sam człowiek. Twórcy korzystają z surowości i prostoty obrazu. Hitchcock uchwycił "Psychozę" w czarno-białych kadrach. Uznał, że czerwień w scenie morderstwa pod prysznicem da zbyt krwawy efekt. Nie ujmuje to jednak brawurowej sekwencji zabójstwa, które do dziś zdumiewa swą gwałtownością. Grozę tej rozsławionej sceny budują krótkie, dynamiczne ujęcia noża i przeszywająca muzyka Bernarda Herrmanna.