Była gwiazdą "Lokatorów" i nagle zniknęła. Ktoś za nią dokonał wyboru

Pierwszym jej mężem został Krzysztof Feusette, z którym doczekała się córki Anastazji. Para nie umiała jednak znaleźć wspólnego języka i ich drogi się rozeszły. Drugi raz została mamą bliźniaków: Antoniego i Franciszka oraz córki Heleny. Ich ojcem jest Bartosz Mirecki, z którym gwiazda jest w związku do dziś. To właśnie dzieci i rodzina sprawiły, że aktorka zrezygnowała z kariery, ale stało się to poniekąd przy udziale produkcji serialu "Sąsiedzi".