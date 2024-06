Jarosław Boberek. Aktor o wielu tajemnicach

- Zrobiłem to z prozaicznego powodu, żeby mieć za co się utrzymać i co do gara włożyć. Każdy aktor, zarówno na początku swojej drogi, jak i później, szuka różnych pól eksploatacji swojego zawodu. Jednym z nich jest dubbing. Gdy otrzymałem zaproszenie na nagrania do studia dubbingowego, z przyjemnością z niego skorzystałem.