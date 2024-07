Zdzisław Maklakiewicz miał dwie żony, ale to matka była jego największą miłością. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach

Śmierć Zdzisława Maklakiewicza

Do dziś zagadkowa jest śmierć Zdzisława Maklakiewicza, który według jednej z oficjalnych wersji miał zostać pobity przed hotelem Europejskim w Warszawie. Miał wrócić do domu i źle się czuć, po czym stracił przytomność i przewieziono go do szpitala. Tam podobno lekarz miał mu wstrzyknąć glukozę, co nie było dobrą decyzją, biorąc pod uwagę fakt, że miał cukrzycę, a to doprowadziło do pogorszenia jego stanu. Jeszcze inna wersja mówiła o tym, że aktor zmarł w mieszkaniu matki, gdy wrócił do kobiety spod hotelu Europejskiego, pod którym został pobity. Miał umrzeć w mieszkaniu Czesławy, zanim przyjechała karetka.