Są razem od wielu lat. Kim jest mąż Margot Robbie?

W 2013 r. Robbie pojawiła się w komedii romantycznej "Czas na miłość" u boku Rachel McAdams. Jednak jej nazwisko rozstawił film "Wilk z Wall Street", w którym zagrała z Leonardo DiCaprio. To była prawdziwa przepustka do Hollywood dla aktorki, bo szybko posypały się kolejne propozycje. Robbie wcieliła się w Harley Quinn w trzech filmach DC, była nominowana do Oscara za role w "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" i "Gorącym temacie", pojawiła się także w dziele Quentina Tarantino "Pewnego razu… w Hollywood".