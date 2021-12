"Są traktowani jak niewygodne meble". Zrobił film o ofiarach reprywatyzacji

Od ujawnienia afery reprywatyzacyjnej minęło 5 lat, a wciąż tysiące osób oszukanych i wyrzuconych na bruk walczy o sprawiedliwość. O tym ludzkim dramacie Michał Otłowski nakręcił film "Lokatorka", który właśnie trafił do kin. - To jest nasz obowiązek, aby mówić o tych, których głos nie jest słyszalny. Postrzegam się jako tuba dla tych 50 tys. osób, które uważają i wiem to od nich, że ich dramat jest społecznie niezauważalny, że są pominięci, wykluczeni z empatii i traktowani jak niewygodne meble w nieruchomościach o gigantycznej wartości - powiedział reżyser w programie WP "Newsroom". Filmowiec zwraca uwagę na ludzką obojętność, która przyczyniła się do pogłębienia problemu i nieinteresowania się jego rozwiązaniem. - Liczymy na to, że sumienia się obudzą, że ktoś poczuje się wywołany do tablicy. Być może wystarczy trochę fermentu, może media bardziej zaangażują się w te sprawy i zaczną o tym temacie więcej mówić - ocenił Otłowski.