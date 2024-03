"Samotność jest wtedy, kiedy reżyser jest dowódcą na koniu, a za nim idą zastępy". Agnieszka Holland laureatką Orła za Osiągnięcia Życia

Flirtując z kulturą popularną i wychodząc naprzeciw masowej publiczności, Holland staje na planie telewizyjnych seriali. Jeszcze w latach 90. dla amerykańskiej telewizji reżyseruje odcinek "Upadłych aniołów". Dekadę później trafia na plan "Dowodów zbrodni". W 2004 roku dołącza do ekipy "Prawa ulicy". Za reżyserię jednego z odcinków serialu "Treme" o muzykach z Nowego Orleanu otrzymuje nominację do prestiżowej nagrody Emmy. Reżyseruje też "Dochodzenie", aż sześciokrotnie nominowane do nagród Emmy. Na koncie ma również pracę przy "House of Cards" i serialowej produkcji "The First. Misja na Marsa".