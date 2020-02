Sandra Bullock bez makijażu. "Przyłapano" ją na planie nowego filmu

Sandra Bullock w lipcu skończy 56 lat. Aktorka już od ponad 30 lat gra w filmach i serialach. I choć czas leci, ona nadal wygląda doskonale. Bullock, w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, unika medycyny estetycznej. To dlatego wygląda naturalnie, wciąż cieszy widzów tym samym uśmiechem co dawniej, a jej twarz nadal potrafi wyrażać emocje.