Scenarzysta "Nagiego instynktu" o Sharon Stone: "Jej rola pozostała niedoceniona"

Jako młody chłopak zakochałem się w rock nad rollu. To był jeden ze sposobów, by z młodego, nieopierzonego imigranta stać się prawdziwym Amerykaninem. Można jeszcze było ewentualnie zakochać się w baseballu albo w amerykańskich dziewczynach. Słuchałem Elvisa, Jerry'ego Lee Lewisa, Richiego Havensa i tym podobnych – te piosenki pobudzały jakąś niewęgierską część mojej duszy. Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale coś takiego we mnie tkwiło. Później próbowałem szczęścia jako DJ, zmieniłem nawet na pewien czas nazwisko na Joe Anthony. I w ten sposób zbliżyłem się do środowiska "Rolling Stone". A musisz zrozumieć, że wtedy – czyli w 1971 roku – to pismo stanowiło synonim tak zwanego nowego dziennikarstwa, czyli nowatorskiej, buntowniczej formy z pogranicza faktu i literatury. Najsłynniejszym nazwiskiem był oczywiście Hunter Thompson i to on przyczynił się do mojego wejścia w świat "Rolling Stone". Przeczytał mój artykuł o gangach motocyklistów w jednej z gazet w Cleveland. I przysłał mi list: "Słuchaj, gnojku, jesteś jedyną osobą oprócz mnie, która umie pisać o gangach motocyklistów". Pokazał mój tekst Jannowi Wennerowi [założycielowi "Rolling Stone" – Y. Cz.-H.], a ten postanowił ściągnąć mnie do redakcji. To był prawdziwie boski zbieg okoliczności, bo w tym samym czasie wywalili mnie z tej gazety w Cleveland za jakiś krytyczny artykuł. I nagle znalazłem się w "Rolling Stone"! To był zupełnie inny świat: rock and roll na pełnych obrotach, narkotyki na stole, kobiety topless... Zaprzyjaźniłem się z Hunterem Thompsonem, który stał się moim nauczycielem i przewodnikiem. A pewnego dnia, kiedy wszedłem do redakcji, zastałem drobnego człowieczka, który w babcinych okularach ślęczał nad moim tekstem. I to był Mick Jagger! Tak wyglądało moje pierwsze spotkanie z nim. I właściwie tyle mam do opowiedzenia na temat mojej kariery w "Rolling Stone". A nie, zaraz! Przypomniałem sobie jeszcze jedną historyjkę, chociaż bardziej jest związana z rock and rollem niż z magazynem.