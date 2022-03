Sean Penn spotkał się z Morawieckim. Premier napisał, co myśli o aktorze

"Od dawna, jeszcze na długo przed wybuchem tej wojny Sean organizował pomoc dla Ukrainy, zna tamtejsze realia. W 2021 roku pojechał do wioski Szirokino oraz do Mariupola, żeby nakręcić film dokumentalny. Był w samym centrum Kijowa, kiedy rozpoczęła się zbrojna agresja Rosji. Ewakuował się do Polski pieszo, a wszystko relacjonował w mediach społecznościowych. 23 marca Penn przyleciał z powrotem do Polski już jako przedstawiciel swojej fundacji. Odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z uchodźcami i podpisał porozumienie o współpracy przy pomocy ukraińskim uchodźcom" - czytamy.