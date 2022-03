Sean Penn zapowiada bojkot Oscarów, jeśli nie pojawi się tam Wołodymyr Zełenski

- Nie ma nic lepszego, co mogłaby zrobić Akademia, niż dać Zełenskiemu możliwość przemówienia do nas wszystkich - mówił Penn. - To człowiek, który rozumie filmy i miał swoją własną długą i pełną sukcesów karierę - podkreślał. - Jak rozumiem, zdecydowano się, żeby tego nie robić. Nie komentuję, czy prezydent Zełenski chciał tego, czy nie. Jeśli Akademia zdecydowała, by tego nie robić, nie wspierać władz Ukrainy, które biorą na siebie pociski i bomby, próbują chronić dzieci... Myślę, że to będzie najbardziej nieprzyzwoity moment w całej historii Hollywood - wyznał w rozmowie z CNN.