"Vaterland - Tajemnica III Rzeszy" (1994), "Enigma" (2001), "Archanioł" (2005), "Autor widmo" (2010), "Oficer i szpieg" (2019), "Monachium" (2021), miniserial "Index strachu" (2022), a teraz "Konklawe". Brytyjski pisarz Robert Harris ma szczęście do dobrych ekranizacji swoich powieści. Jako współautor scenariusza "Autora widmo" otrzymał Europejską Nagrodę Filmową oraz Cezara. Francuskiego Oscara zdobył także za scenariusz filmu "Oficer i szpieg".

Wiele wskazuje na to, że najnowsza produkcja oparta na jego twórczości będzie liczyć się nawet w rywalizacji o amerykańskie Oscary.

"Konklawe" pojawi się w kinach na początku listopada, ale podczas minionego weekendu odbyły się w Londynie pokazy filmu dla prasy. Ich efekt jest taki, że we wszystkich recenzjach, które pojawiły się w mediach, dziennikarze wystawili produkcji bardzo wysokie oceny, a odtwórca głównej roli Ralph Fiennes stał się jednym z głównych kandydatów do Oscara. "Film zaoferował aktorowi być może najlepszą rolę, która jest wspaniałym zwieńczeniem jego dotychczasowej kariery" - napisał krytyk "The Hollywood Reporter".