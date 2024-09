Siedem rozpraw i to jeszcze nie koniec. Żona wciąż nie rozwiodła się z Janiczkiem

- To ja wniosłam o rozwód i eksmisję, a efekt jest taki, że to ja musiałam wyprowadzić się z własnego mieszkania i przepracować traumę - powiedziała w jednym z wywiadów, gdy sprawa wyszła na jaw. Nie ukrywała nigdy, że w tle jest kwestia przemocy domowej. Wierzy, że dzięki temu, że mówi głośno o swojej przeprawie, więcej kobiet zdobędzie się na odwagę, by walczyć o swoją przyszłość.