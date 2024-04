Simone Susinna z "365 dni" przyłapany z żoną francuskiego gwiazdora. Nocne spotkanie we Włoszech

- Chłopcy zazwyczaj grają w piłkę, ja też grałem, ale moda już wtedy mnie fascynowała. Jak miałem 18 lat, to na Sycylię przyjechało dwóch znanych włoskich projektantów. Gdzieś tam mnie zobaczyli i powiedzieli: "Co ty tu jeszcze robisz? Czekamy w Mediolanie". To było moje marzenie. Spakowałem walizkę, zabrałem skromne oszczędności i [...] pojechałem - wspominał początek swojej przygody z modelingiem w rozmowie z "Dzień dobry TVN".