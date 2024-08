Skandal czy ściema? Wypłynęło wideo z reżyserem całującym aktorki

Skandaliczne zachowanie reżysera na planie "Megalopolis"?

W maju "The Guardian" opublikował reportaż o kulisach powstawania filmu Coppoli. W materiale wypowiadają się statyści i inni pracownicy planu. "To było jak oglądanie katastrofy kolejowej, która rozgrywa się dzień po dniu, tydzień po tygodniu, ze świadomością, że wszyscy obecni zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec katastrofie" - opowiada jedna z osób. Inni wspominają, że reżyser godzinami przesiadywał w swojej przyczepie, paląc marihuanę, a ekipa - w tym aktorzy - czekali na planie, by ktoś dał im jakieś zadania. "Może to brzmi wariacko, ale były momenty, gdy wszyscy staliśmy bezczynnie i zastanawialiśmy się, czy ten facet kiedykolwiek zrobił jakiś film" - czytamy.