Coppola wydał na film 120 mln dol. z własnej kieszeni. Jest pierwsza zapowiedź

Francis Ford Coppola to reżyser takich klasyków jak "Rozmowa", "Czas Apokalipsy" czy dwóch pierwszych części "Ojca chrzestnego". Jednak można powiedzieć, że po 1980 r. nie nakręcił niczego, co zostałoby przez krytyków włączone do kanonu kina, choć po drodze stworzył kilka ciekawych rzeczy ("Rumble fish", "Tetro"). Jego ostatnim filmem był uroczo dziwny gotycki horror "Twixt" z 2011 r. Po tym dziele reżyser poświęcał się dwóm pomysłom. Jeden z nich to "Distant Vision", który ma być rodzajem "żywego kina".