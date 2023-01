Skandal to za mało. Kompletuje spis kochanek od A do Z

Książka "Pokolenie Ikea" odbierana była jako satyra czy też krytyka świata, w którym żyją obecnie trzydziestolatkowie, świata jako miejsca nieustającej pogodni za pieniądzem. Jak napisał jeden z krytyków: "Mechaniczne wstawanie do pracy i wykonywanie swoich czynności to niekończąca się i niczym niewypełniona pustka. Świat Piotra C. jest pełen manekinów, które całkowicie zapominają o myśleniu i rozumie. Kierując się tylko seksualnym instynktem, zostali sprowadzani jedynie do roli zwierząt".