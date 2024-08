Skasowali jego film, nie płacze. "Dostałem tłusty czek"

Wytwórnia chciała odpisać od podatku koszty związane z realizacją filmu jeszcze w 2002 roku. A taka możliwość istniała tylko przez chwilę. Projekt oficjalnie został skasowany, więc księgowość mogła go uznać za zakończony i odpisać od podatku. Jeśli film pojawiłby się w vod np. na początku września, to ekonomiczną operację można by było przeprowadzić dopiero za rok. To musiał być cios i dla twórców, i dla aktorów.