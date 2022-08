Jednym ruchem studio skasowało film. Aktorka opublikowała swój komunikat

Fani zasypali aktorkę komentarzami z wyrazami wsparcia. Trudno sobie wyobrazić, co musiała czuć Grace, która po tylu miesiącach pracy nad filmem dowiedziała się, że wyląduje on na półce i być może nikt go długo (albo nigdy) nie zobaczy. Tym bardziej, że role w megaprodukcjach DC czy Marvela to jedna z najlepszych trampolin do sławy. Warto też dodać, że Leslie miała być pierwszą latynoamerykańską superbohaterką DC.