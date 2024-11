Skradła show. Transpłciowa siostra Pedro Pascala wyglądała fenomenalnie

Nowy "Gladiator" wchodzi do kin. Polscy widzowie już od kilku dni mogą kupować bilety na seanse filmu Ridleya Scotta. Patrząc po tym, jak wyprzedają się bilety i jak duże jest zainteresowanie produkcją, może to być prawdziwy hit końcówki 2024 r. i kandydat do kilku Oscarów. Krytycy piszą o wielkim widowisku, które rzuca na kolana. W Londynie odbyła się oficjalna premiera z udziałem gwiazd. Nie zabrakło Pedro Pascala.