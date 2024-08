Skrytykował serial Netflixa. Twórcy dokumentu odpowiadają Peji

Twórcy odpierają zarzuty

W rozmowie z CGM twórcy dokumentu, Piotr Szubstarski i Piotr Jasiński, odnieśli się do zarzutów Peji. - Wydaje mi się, że podszedł do tego zero-jedynkowo, a my staraliśmy się pokazać go z tej pozytywnej strony, pokazać zmianę człowieka - powiedział reżyser.