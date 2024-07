Słowa aktora chwytają za serce. Chce umrzeć tam, gdzie synek

- Myślałem o tym, że moje serce zostało zniszczone. Zostałem rozerwany na małe kawałeczki i posypany solą. Byłem śmietniskiem, ale wiedziałem, że zajmę się tym dzieckiem. Będę go karmić. Będę go ubierał, ale jak mam go kochać? Nie wiem, czy umiem to zrobić jeszcze raz. Ale w nanosekundę po tym, gdy opuścił ciało mojej żony, spojrzałem na niego i zacząłem ryczeć, bo tak bardzo go kochałem. Desperacko go kocham - powiedział aktor w wywiadzie.