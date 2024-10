Wielki powrót. Emocje i kontrowersje w Polsce gwarantowane

Tytuł i temat najnowszej produkcji Wojciecha Smarzowskiego nawiązuje oczywiście do wstrząsającego filmu "Dom zły", który powstał w 2009 roku. "Na pewno będą porównania, ale to odrębna historia. Są punkty styczne związane z emocjami, ale to nie jest kontynuacja tamtej historii. Inny czas, inni bohaterowie. Przemoc te historie łączy, ale w ogóle w filmach Smarzowskiego przemoc zawsze się pojawia. Jego produkcje są zawsze naturalistyczne, brutalne, z równie brutalnym językiem" - uważa Tomasz Schuchardt.