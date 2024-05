Co tym razem robi Smarzowski? "Powrót do filmów, które orają głowę"

Jak mówi, jego zdaniem "Dom dobry" to powrót do korzeni Smarzowskiego. Do takiego poprowadzenia historii, jak w "Domu złym", wspominanym w kulisach planu zdjęciowego wielokrotnie. - To nie kontynuacja, to coś nowego – zaznacza Gostomczyk. - Ale jeśli chodzi o formę podania, to jest podobnie do "Domu złego". Powrót do filmów, które "orają głowę". Jeśli dla kogoś seans "Domu złego" był traumatyczny, to tu może być podobnie - mówi.