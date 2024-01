Śmierć gwiazdora wstrząsnęła światem. Wyszły na jaw poważne zarzuty

Dopiero co informowaliśmy o zakończonym śledztwie ws. śmierci aktora, które raz na zawsze rozwiązało wątpliwości co do okoliczności jego odejścia. Zgon zaklasyfikowano jako "przypadkowy", a za jego przyczynę uznano ostre działanie ketaminy (miał jej w organizmie tyle, co szpitalni pacjenci na potrzeby znieczulenia). Jako czynniki sprzyjające podano utonięcie, chorobę wieńcową i działanie buprenorfiny, leku na receptę często stosowanego w leczeniu osób uzależnionych od opioidów.