Matthew Perry na leczenie wydał szokujące kwoty. Trudno w to uwierzyć

Eksperci mówią, że przyczyny śmierci Perry'ego nie poznamy jeszcze długo. Dlaczego? Choć sekcja zwłok nie wykazała w jego ciele obecności fentanylu (silny lek przeciwbólowy na receptę), to do pełnego obrazu sytuacji brakuje raportu toksykologicznego. A to może zająć jeszcze kilka tygodni.