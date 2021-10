Śmiertelny wypadek na planie filmu z Alekiem Baldwinem. Wiadomo, co z reżyserem

Na planie filmu "Rust" doszło do śmiertelnego wypadku, który wstrząsnął opinią publiczną i światem filmu. Alec Baldwin, główna gwiazda tej produkcji, wystrzelił z pistoletu-rekwizytu. Choć nie miało prawa dojść do wypadku, raniona została operatorka Halyna Hutchins i reżyser Joel Souza. Hutchins zmarła w szpitalu, do którego transportowano ją helikopterem. Ranny Souza także wymagał interwencji lekarzy.