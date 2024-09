Śmiertelny wypadek na planie "Rust". Członkini ekipy przyznaje się do winy i unika dodatkowego więzienia

27-letnia Gutierrez Reed odbywa obecnie 18-miesięczną karę pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci Hutchins, po tym jak ława przysięgłych uznała ją za winną nieostrożnego załadowania ostrej amunicji do broni należącej do aktora Aleca Baldwina, co doprowadziło do tragicznego wypadku. Zarzuty wobec Baldwina zostały oddalone podczas jego procesu w lipcu z powodu błędów proceduralnych ze strony prokuratury.