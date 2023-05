Solidarność i miłość – po obejrzeniu "24 godzin" wiesz, że nic lepszego w życiu nie może cię spotkać

24 godziny, które mogą wszystko zmienić

Tytułowe 24 godziny na zawsze mogą odmienić życie głównych bohaterów. Jedynie doba może wystarczyć, by ich dotychczasowa rzeczywistość zmieniła się o 180 stopni. Czy Rafa – prawnik-aktywista pochłonięty do reszty swoją pracą – będzie w stanie zachować równowagę pomiędzy prywatnym a zawodowym życiem? Czy Azucena (Penélope Cruz), kobieta, która ze wszystkich sił walczy o to, by jej rodzina nie została eksmitowana na bruk, zwycięży ostateczne starcie z bezdusznym systemem? I wreszcie, czy Teodora, starsza, samotna kobieta będzie w stanie odnowić utracony kontakt ze swoim dorosłym synem i zdoła przekonać go, by nie obwiniał się za wydarzenia z przeszłości? Fabuła filmu to ciągły wyścig z czasem bohaterów, których losy splatają się ze sobą. W różny sposób łączy ich także doświadczenie eksmisji, długów, kryzysu ekonomicznego.