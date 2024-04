Sonia Bohosiewicz na billboardzie. Zwróciła uwagę na jeden szczegół

W mediach społecznościowych aktorka wróciła myślami do zgorzeleckiej imprezy. Na swoim Instagramie opublikowała krótkie nagranie. Uwieczniła billboard z jej wizerunkiem, który zachęca do uczestnictwa w koncercie. Aktorka zwróciła jednak uwagę na jeden szczegół. Dużych rozmiarów reklama umiejscowiona jest pomiędzy plakatami wyborczymi kandydatów do rady powiatu zgorzeleckiego w dzisiejszych wyborach samorządowych.