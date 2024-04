Boczarska z głębokim dekoltem u boku Banasiuka

Film "Czerwone maki" to dramat wojenny. Opowiada o bitwie widzianej oczami młodego chłopaka, Jędrka. Przeszedł on przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Niewola zmieniła go nie do poznania. Z chłopca o dobrych manierach przeistoczył się w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przeżyć.