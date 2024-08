Sopot, Zakopane i brzeg mazurskiego jeziora skąpane w blasku Hollywoodu

Lato to czas, który dla wielu z nas kojarzy się z relaksem, przygodami i niekończącymi się wieczorami spędzonymi na świeżym powietrzu. Właśnie w takiej atmosferze odbyła się XVII edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, która jak co roku przyciągnęła ogromne rzesze miłośników kina z całej Polski. Przez dwa miesiące festiwalowy repertuar rozświetlał wieczory w trzech wyjątkowych lokalizacjach: na sopockim molo, zakopiańskich Krupówkach oraz w Giżycku u brzegu jednego z tysiąca mazurskich jezior.

Poniedziałki dedykowane były rodzinnej rozrywce w cyklu "Kino familijne". Wtorki, opatrzone nazwą "We Love Cinema" serwowały filmy docenione na największych światowych festiwalach. Środowe "Made in Poland" to autorski przegląd najciekawszego polskiego kina. W czwartki "Dobre decyzje" zapewniały filmy o pozytywnym przesłaniu z dobrym postanowieniem w tle. Weekend rozpoczynały "Oscarowe Piątki", pod patronatem marki NEONAIL, znanej z innowacyjnych produktów do stylizacji paznokci. W te wyjątkowe wieczory na ekranach pojawiały się produkcje uhonorowane najważniejszą statuetką w branży filmowej, a o specjaliści marki dbali o hollywoodzki look widzów.

Soboty pod hasłem "Filmowe Hity Max" oznaczały najlepsze kino rozrywkowe, z kolei w niedzielę cykl "Kobieta z kamerą" prezentował produkcje, w których po obu stronach kamery stały wyjątkowe artystki.

Filmowe wieczory w wyjątkowej scenerii

Każdy z festiwalowych wieczorów był unikalnym doświadczeniem, dzięki niepowtarzalnej scenerii, w której odbywały się seanse. W Sopocie ekran rozstawiony na molo otoczony był szumem fal, co dodawało projekcjom szczególnego uroku. Zakopane oferowało natomiast górski klimat Krupówek, gdzie miłośnicy kina mogli cieszyć się filmami w otoczeniu tatrzańskich szczytów. W Giżycku powstało natomiast unikatowe w skali Europy kino jachtowe! Umiejscowienie ekranu w nowoczesnej Ekomarinie tuż nad jeziorem Niegocin umożliwiało oglądanie seansów zarówno z lądu, jak i prosto z zacumowanych jachtów czy łodzi. Widzowie wybierający ten sposób mieli możliwość korzystania z własnego nagłośnienia na pokładzie dzięki specjalnej, festiwalowej częstotliwości radiowej.

Różnorodny repertuar i Oscarowe piątki

Festiwal oferował szeroki wachlarz filmów, począwszy od hitów kinowych ostatnich lat, po mniej znane produkcje, które zdobyły uznanie krytyków. Szczególną gratką był jednak cykl "Oscarowe piątki", podczas którego widzowie mieli okazję zobaczyć m.in. "La La Land" Damiena Chazelle’a – film, który zachwycił nie tylko muzyką i tańcem, ale także swoją wizualną maestrią. Na ekranie pojawiła się również "Judy" z oscarową rolą Renée Zellweger oraz "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" z olśniewającą Margot Robbie w roli głównej. Każdy piątkowy wieczór pod patronatem NEONAIL był prawdziwą ucztą dla fanów kina, przypominającą najlepsze chwile oscarowej historii.

NEONAIL – partner, który dodał blasku

Jednym z partnerów festiwalu była marka NEONAIL, która zadbała o to, by każdy uczestnik mógł poczuć się jak gwiazda filmowa. Jej obecność na festiwalu była okazją do interakcji z widzami w wyjątkowy sposób. Podczas "Oscarowych piątków" w Sopocie, w kawiarni Koło Molo, powstał specjalny Beauty Corner NEONAIL. To miejsce, utrzymane w stylu glamour, oferowało możliwość przetestowania najnowszych kosmetycznych trendów, a także skorzystania z porad ekspertów w dziedzinie stylizacji paznokci

- Film to sztuka tworzenia. Patronat nad Oscarowymi piątkami doskonale wpisuje się w naszą długofalową strategię tworzenia wyjątkowych produktów dla osób, które cenią indywidualność, autentyczność i piękny wygląd. Tak jak kino inspiruje i skłania do refleksji, my budujemy relację marki z klientami, dając im narzędzia do wyrażania swojej unikalnej tożsamości w każdym momencie. To nasza misja. Cieszę się, że mogliśmy ją realizować podczas najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego – mówiła Anna Uptas, Dyrektor Marketingu Cosmo Group, właściciela marek NEONAIL, NEONAIL EXPERT, NEO MAKE UP, MYLAQ, STYLAQ.

Oprócz możliwości przetestowania produktów, NEONAIL zadbał także o specjalne upominki dla uczestników, w tym zestawy kosmetyczne i vouchery rabatowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Marka była również obecna podczas gali Diamentowego Klapsa Filmowego, gdzie ekipa NEONAIL razem z nail artist Patrycją Jewsienią zadbała o wieczorowy look laureatek i gości. Dzięki ich pracy każdy mógł poczuć się jak na hollywoodzkim czerwonym dywanie, co dodało blasku temu prestiżowemu wydarzeniu

Zakończenie pełne emocji

Festiwal został zwieńczony projekcją filmu jak "Minari" – poruszającej historii o rodzinie i szukaniu swojego miejsca w nowej kulturze, nagrodzonej Oscarem za najlepszą rolę drugoplanową dla Youn Yuh-jung. Ostatni wieczór festiwalu, choć symboliczny, był pełen emocji i wzruszeń, podkreślając wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane 2024 to nie tylko filmowy maraton, ale przede wszystkim święto, które łączy ludzi, promując kulturę, sztukę i piękno w każdej jego formie. Dzięki partnerstwu z NEONAIL tegoroczna edycja nabrała dodatkowego blasku, pokazując, że magia kina to coś więcej niż tylko obrazy na ekranie – to emocje, wspomnienia i inspiracja do działania. Dla tych, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w tegorocznej edycji, pozostaje czekać na kolejną – z pewnością będzie równie wyjątkowa. Koniecznie wpiszcie je na listę swoich przyszłorocznych planów!

