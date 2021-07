Octopus Film Festival 2021 - Pełny PROGRAM Octopus Film Festival już jest!

W tym roku kontynuujemy tradycję seansu z lektorem na żywo! W środę, drugiego dnia festiwalu, cofniemy się do początku lat dziewięćdziesiątych, do okresu największej popularności thrillera erotycznego, by razem z Michaelem Douglasem i Sharon Stone poczuć „Nagi instynkt”. W tym wypadku Sharon Stone przemówi jednak zmysłowym głosem Katarzyny Figury, która przeczyta dialogi do thrillera Paula Verhoevena na żywo. Aktorka będzie też gościem festiwalu i na spotkaniu z widzami opowie o swojej (niejednej) przygodzie z kinem gatunkowym i nie tylko.