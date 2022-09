Stallone kontra Willis. Starcie, jak za dawnych lat

W przypadku przeboju z Bruce'em Willisem sytuacja wygląda inaczej. "Vendatta" to film, który powstał pod koniec ubiegłego roku, w okresie, w którym hollywoodzki gwiazdor nie do końca zdawał sobie sprawę ze stanu swojego zdrowia oraz jakości filmów, w których występuje. Dziennik "Los Angeles Times" dotarł do osoby, która przytoczyła słowa producenta sprzed kilkunastu miesięcy: "Bruce nie pamięta żadnej ze swoich kwestii. Nie wie, gdzie jest". Mimo to, filmowiec wciąż realizował nowe projekty z chorym aktorem.