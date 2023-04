Oni są niezniszczalni! Starzy bohaterowie kina akcji w natarciu

Na rozgrzewkę platforma streamingowa Netfliksa kupiła licencyjne prawa (na razie tylko w USA) do kinowego filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem "Likwidator" ("The Last Stand") z 2013 r. Była to pierwsza produkcja, którą hollywoodzki gwiazdor nakręcił po zakończeniu politycznej kariery. Niestety, mimo dobrych recenzji "Likwidator" sprzedał się w kinach bardzo słabo, co zapowiadało, że Schwarzenegger nie odzyska już swojej pozycji w Hollywood z czasów sprzed objęcia stanowiska gubernatora.