Steven Seagal w Donbasie. Wykonuje tam specjalne zadanie dla Putina

Teraz do głosu doszedł Dienis Puszylin. To ukraiński polityk z partii Putina, uważający się za przywódcę Donieckiej Republiki Ludowej. Samozwańczego państwa, nieuznawanego na arenie międzynarodowej. Puszylin ogłosił, że Seagal przybył do jego "kraju", by nakręcić film dokumentalny.