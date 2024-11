Sting na koncercie w Polsce. Rusza sprzedaż biletów

Znany jako artysta solowy oraz jako frontman i autor tekstów w The Police, Sting przez całą swoją znakomitą karierę, pod bacznym okiem managera Martína Kierszenbauma/Cherrytree Music Company, konsekwentnie przesuwał granice muzycznych innowacji. "STING 3.0" to nowa, dynamiczna era w muzyce, prezentująca utwory z jego obszernego dorobku. Podczas koncertu usłyszymy również nowy utwór "I Wrote Your Name (Upon My Heart)". To dzieło koncertowego trio, a za miks odpowiada Robert Orton – czterokrotny zdobywca nagrody Grammy.