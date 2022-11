"Święta inaczej". Adam Zdrójkowski wraca na duży ekran. "Szymon to niegrzeczny chłopiec"

Do kin w całej Polsce w piątek 25 listopada wchodzi film "Święta inaczej". Jedną z głównych ról gra w nim Adam Zdrójkowski, który po dłuższej przerwie wraca na duży ekran. Idol nastolatek wcielił się w filmie w postać Szymona, którego charakter jest daleki od grzecznego chłopca. - Pałam do niego dużą sympatią. To cwaniak, ale o dobrym sercu, który chce pomóc, ale ma trochę wyrąbane na te święta i na to, co się dzieje wokół niego - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Zdrójkowski. W filmie obok Adasia zobaczymy również plejadę polskich gwiazd, w tym m.in. Darię Widawską oraz Wiktorię Gąsiewską. Jaki świąteczny film Adam Zdrójkowski lubi najbardziej? Jak wspomina pracę na planie produkcji? I dlaczego ważne dla niego, by po zakończeniu "Rodzinki.pl" dalej być obecnym na ekranie w filmie i serialach? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale wideo.

