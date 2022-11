Swoją setną rolę Cezary Pazura świętuje z Julią Wieniawą. W filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" aktor wcielił się w postać alfonsa.

Wielkimi krokami zbliża się premiera komedii gangsterskiej "Nie cudzołóż i nie kradnij", w której zobaczymy m. in. Cezarego Pazurę i Julię Wieniawę. Aktor wcielił się w sutenera, dla którego czas to pieniądz. Rozkochał w sobie swoją podopieczną Sandrę i wykorzystuje jej naiwność do niecnych celów. Jest to dokładnie setna rola w dorobku Pazury. Młoda aktorka oczarowała go już podczas pierwszego spotkania na planie. Zależy jej przede wszystkim na zbudowaniu roli, a nie na kreowaniu siebie. To rzadkie, ale wspaniałe. Świetnie mi się z nią pracowało – podkreśla Cezary Pazura.