Sylvester Stallone pracuje nad prequelem "Rocky'ego". Powstanie 10-odcinkowy serial?

Stallone zdradził ostatnio, że rozpoczął właśnie prace nad prequelem "Rocky'ego", który miałby wyjść w formie 10-odcinkowego serialu. Więcej szczegółów 74-latek ujawnił na swoim Instagramie. "To może być jak dotąd mój najdziwniejszy wpis. Zacząłem tego ranka pisać wstęp do prequelu 'Rocky'ego' w wersji streamingowej. Idealnie byłoby 10 odcinków, kilka sezonów, aby naprawdę dotrzeć do serca tej postaci w jej młodzieńczych latach. Oto mała część tego, jak wygląda mój proces twórczy. Mam nadzieję, że to powstanie" - napisał.