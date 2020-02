Sylvester Stallone siwiuteńki jak gołąbek! Niecodzienny widok

Chociaż Sylvester Stallone kończy w tym roku 74 lata, to trudno nam patrzeć na niego jak na "typowego" dziadka.

Sylvester Stallone dzięki rolom w kilku filmach o Rambo czy Rockym zapisał się w masowej świadomości jako osiłek, który rozwiązuje problemy dzięki sile mięśni. Jego forma do dziś jest niesamowita, ale pod jednym względem przestał przeczyć metryce.

Ciemne, niemal czarne włosy aktora o włoskim pochodzeniu przeszły do historii. Sly zrezygnował z farby i postawił na naturalność. Teraz jest cały siwy!

Stallone nagrał to wideo, by podzielić się swoją motywacją z innymi. Okazuje się, że nawet on ma dni, w których nie chce mu się wstawać z łóżka i działać. Zobaczcie wideo, czujecie się zmotywowani?