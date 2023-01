Syn Anne Heche wspomina zmarłą mamę. "Nie umiem wyrazić słowami, jak bardzo za nią tęsknię"

Doprowadziła do wypadku, w wyniku którego utknęła w płonącym aucie na ponad 30 minut. Anne Heche była w krytycznym stanie, gdy trafiła do szpitala. Pisano, że do wypadku doszło, bo aktorka była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Ekspertyza kornera wykazała jednak, że ślady substancji psychoaktywnych wskazywały, że zażyła je znacznie wcześniej i nie miały bezpośredniego związku z tragicznym zdarzeniem.