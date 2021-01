Szczepienia wśród współpracowników Krystyny Jandy. Rozmawialiśmy z autorką głośnego maila

Pod koniec grudnia ub.r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono 18 znanych osób spoza grupy "0". W tym gronie znaleźli się m.in. Edward Miszczak, Wiktor Zborowski, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Maria Seweryn. Według ich tłumaczeń zostali zaproszeni do bycia ambasadorami kampanii promującej szczepienia.

To samo można wyczytać z komunikatu WUM, w którym pojawia się informacja o otrzymaniu dodatkowych 450 dawek szczepień na COVID-19, które musiały być wykorzystane jeszcze w 2020 r. Problem w tym, że Agencja Rezerw Materiałowych zaprzecza przekazaniu Centrum Medycznemu WUM dodatkowej porcji szczepionek. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi kontrolę w tej sprawie.

Afera szczepionkowa. Jacek Jaśkowiak skrytykowany wewnątrz PO. "Niefortunny wpis"

Ponadto redakcja Wprost.pl poinformowała, że pracownicy oraz współpracownicy teatrów należących do fundacji Krystyny Jandy otrzymali mail o możliwości składania deklaracji chęci zaszczepienia na COVID-19 u pracodawcy do 6 stycznia . Informację przekazała pracownikom dyrektorka fundacji Alicja Przerazińska.

"Istnieje szansa, że będziemy mieli możliwość zaszczepić współpracowników. Proszę o znak, jeśli ktoś z Państwa chciałby być zaszczepiony, stworzymy listę i jeśli będzie to możliwe, to umówimy was na szczepienia" - napisano w wiadomości.