Szefowa Państwowej Agencji Filmowej Ukrainy mówi o Polakach. "Mamy doskonałe relacje"

Pomimo wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie, staramy się "dokumentować" to, co dzieje się w kraju, jednocześnie kręcąc filmy fabularne. Dla Państwowej Agencji Filmowej priorytetem jest obecnie stymulowanie i wspieranie tworzenia filmów dokumentalnych o wojnie w Ukrainie i walce narodu ukraińskiego. Warto także zadbać o zachowanie naszej historii. Rosjanie kradną nie tylko nasze ziemie, ale także naszą historię, przypisując sobie nasze osiągnięcia i zdobycze. Nawet historię Rusi Kijowskiej Rosjanie przypisują sobie. Rosja wykorzystuje to wszystko jako propagandę w swoich produktach filmowych. Ukraińska kinematografia ma obowiązek zadbać o przyzwoitą reakcję na wkroczenie agresora i nie dopuścić do kradzieży tego, co należy do Ukrainy. Aby to osiągnąć, musimy wspierać tworzenie filmów historycznych, które utrwalą w umysłach ludzi na całym świecie wielkość i bogactwo ukraińskiej historii i kultury.