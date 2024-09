Szokujące doświadczenia Kelly Osbourne z ośrodkami odwykowymi. Wszystko wyznała przed kamerami

Kelly opowiedziała, jak nauczyła się różnych sztuczek od innych uzależnionych w trakcie swojego pobytu na odwyku. - Widziałam, jak ludzie grożą opuszczeniem leczenia, dopóki nie dostaną tego, czego chcą. Czy to ambien na sen, czy valium na nerwy, jakoś to dostawali - zdradza. - Ośrodek staje wtedy przed wyborem: albo dać im narkotyki, albo stracić 100 tysięcy dolarów za ich pobyt. W końcu dają im to, czego chcą - dodaje.