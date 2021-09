Sztuka otwarta. Już po raz 18. rusza festiwal filmowy Integracja Ty i Ja

Zależało nam też na tym, by wydarzeniem zainteresować twórców. I to się udało! Zjeżdżają do nas wielkie nazwiska, najzdolniejsze i najbardziej kreatywne umysły, które swoją twórczością skłaniają do refleksji. Dla nich uczestnictwo w festiwalu także jest przeżyciem. Przyciągamy wrażliwców, którzy szukają tematyki niekomercyjnej, istotnej z ich punktu widzenia, ale też ważnej społecznie.