"Szybcy i wściekli 9". Internet oszalał. Twórcy ożywili ulubionego bohatera

Pierwszy zwiastun "Szybkich i wściekłych 9" nie pozostawia złudzeń. Jeden z ulubionych bohaterów serii, który zginął 14 lat temu, żyje, ma się dobrze i wraca za kierownicę. Twitter płonie.

W sieci zadebiutował pierwszy oficjalny zwiastun "Szybkich i wściekłych 9" . Jest bombastycznie, niedorzecznie i absurdalnie. Co chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Jednak zaskoczeniem jest na pewno dla niektórych powrót zza grobu jednej z uśmierconych lata temu postaci.

- To całkiem zabawne, bo ostatnio często się nad tym zastanawiałem. Ciekawe, że obaj o tym pomyśleliśmy, ale wydaje mi się, że musimy zaczekać i zobaczyć. Uwielbiam Sunga – to jeden z moich ulubionych ludzi na całej planecie!

Wielu wzięło to za żart, ale wygląda na to, że w świecie skaczących między wieżowcami samochód wszystko jest możliwe. Oczywiście internet zareagował błyskawicznie. Opinie, jak to bywa w takich przypadkach, są skrajnie podzielone.