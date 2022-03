Tadeusz Borowski nie żyje. Aktora żegnało mnóstwo gwiazd

"Nie wierzę! Dlaczego? Co się stało? Zadaję sobie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Tym bardziej smutno. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół" – pisała na Facebooku Magdalena Zawadzka, gdy dowiedziała się o śmierci kolegi z Teatru Ateneum. Aktorka była w gronie wielu gwiazd, które przyszły do kościoła i na cmentarz, by pożegnać Borowskiego.