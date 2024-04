Takiego filmu nie było od lat. Twórcy pokazali go nawet… szympansom

Co ciekawe, sanktuarium, zajmujące się na co dzień badaniami i opieką nad zagrożonym gatunkiem, pozwala szympansom oglądać filmy. Zwierzęta miały okazję widzieć już "Krainę lodu", "Zmierzch" czy "Kobietę-Kot". Mogą nawet same wybierać sobie seans za pomocą ekranów dotykowych.